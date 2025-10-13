AI Skills for Jobs: ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ AI ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, EY ଏବଂ Microsoft ମିଳାଇଲେ ହାତ

ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଏବେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ AI ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ । ହାତ ମିଳାଇଲେ EY ଏବଂ Microsoft ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ର ଧମକ ଏବେ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି ପାଇଁ AI ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ। NASSCOM ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ କେବଳ 31% ପ୍ରଫେଶନାଲ ହିଁ AI ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି AI ଦକ୍ଷତା ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, EY ଏବଂ Microsoft ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା AI ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାମଲା କ’ଣ। EY ଏବଂ Microsoft କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢ଼ି କିପରି ମାଗଣା AI ତାଲିମ ପାଇପାରିବେ ?

AI Skills Passport ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି

EY ଏବଂ Microsoft ରବିବାର AI ସ୍କିଲ ପାସପୋର୍ଟ କୋର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଯାହା ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ AI-ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 16 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ AI ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବୃତ୍ତିଗତ ବା ପ୍ରଫେଶନାଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉପଯୋଗୀ AI ସ୍କିଲ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି କୋର୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଖନ୍ତୁ

AI ସ୍କିଲ ପାସପୋର୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଭିଡିଓ ପାଠ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶାମିଲ । ଯାହା AI ର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ଶିଳ୍ପରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏଥି ସହିତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ, ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ନିର୍ମାଣ, ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ରଣନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ

ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇବେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ, EY ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସର ପାର୍ଟନର ଏବଂ ଲିଡର ମୋନେଶ ଡାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, “ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହିତ ମିଶି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମାଗଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବି ହେଉ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ AI ସ୍କିଲ ବିକାଶ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେବ।”

