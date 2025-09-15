ଷ୍ଟଡିରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା; ଭୁଲି ଯିବେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର,ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇବ ଚମତ୍କାରୀ Eye drop !

ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ବୋର ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ? ଏଣିକି ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ଏହି Eye drop

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିର ସମୟରେ, କେବଳ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦୂର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଚଷମା ପିନ୍ଧାଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢୁଛି ବା ଠିକ ହେବାର ଲାଗୁଛି ।

ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଚଷମା ଅପେକ୍ଷା eye drop ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ:ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚଷମା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଅଧ୍ୟୟନରେ ୭୯୯ ଜଣ ଲୋକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ:ସୂଚନାମୁତାବକ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ୭୯୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ନିଜ ଆଖିରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ତା’ପର ବୁନ୍ଦା ପୁଣି ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ୩ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରପ୍ ରେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାରମ୍ବାର ଫାଟୁଛି ଗୋଇଠି, ଚାଲିବା ହେଉଛି…

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ଶରୀର ପାଇଁ ହେବ…

ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ କ’ଣ ଥିଲା?ସମସ୍ତ ଆଖି ଡ୍ରପ୍‌ରେ ପାଇଲୋକାର୍ପିନର ମାତ୍ର ୧ ପ୍ରତିଶତ, ୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୩ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ୧ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଲୋକାର୍ପିନ୍ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ୭୯୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୮ ଜଣ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ଚାର୍ଟରେ ୨ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ରେଖା ପଢ଼ିପାରିଲେ। ୨ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଲୋକାର୍ପିନ୍ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ୨୪୮ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ୩ ରେଖା ପଢ଼ିପାରିଲେ। ୩ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଥିବା ୩୭୦ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ନୂତନ ଆଖି ଡ୍ରପ୍ କିପରି ଉପଯୋଗୀ?ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଖି ଡ୍ରପ୍‌ରେ ଥିବା ‘ପାଇଲୋକାର୍ପାଇନ୍’ ନାମକ ଔଷଧ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ଆଖିର ପ୍ୟୁପିଲ୍ସ ଏବଂ ଆଖି ଲେନ୍ସର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ। ଏହା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଆଖି ଡ୍ରପ୍‌ରେ ‘ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍’ ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟରି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଆଖି ଡ୍ରପର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?ଗବେଷକମାନେ ଏହି ନୂତନ ଆଖି ଡ୍ରପର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବାରମ୍ବାର ଫାଟୁଛି ଗୋଇଠି, ଚାଲିବା ହେଉଛି…

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ଶରୀର ପାଇଁ ହେବ…

AIIMSର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା: ଯୁବପିଢିଙ୍କ…

ଦେଶ ରଚିଲା ଇତିହାସ; ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରଥମ…

1 of 1,242