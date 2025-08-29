(video) ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇ ଖସିଲା F-16, ପାଇଲଟ୍ ସହିଦ

ରିହର୍ସଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ରିହର୍ସଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସେନାଙ୍କ ସହିଦ ହୋଇଛି।

ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏକ ଏୟାର ଶୋ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ବାୟୁସେନାର ଏକ F-16 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ପୋଲାଣ୍ଡ ସେନା ପାଇଲଟ୍ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ଲାଦିସ୍ଲାଭ କୋସିନିଆକ-କାମିସ୍ଜ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ “ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ମହାନ କ୍ଷତି” ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଡୋମ ସହରରେ ଘଟିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ଲାଦିସ୍ଲାଭ କୋସିନିଆକ-କାମିସ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି F-16 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ସେନାର ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମହାନ ସାହସ ସହିତ ଦେଶପାଇଁ ସେବା କରିଥିଲେ।

ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।”

