F-47; ଚୀନ- ରୁଷକୁ ଡ଼ରାଇବାକୁ ଆମେରିକା ତିଆରୀ କରୁଛି ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର,ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁଦୂତ

F-47; ଚୀନ- ରୁଷକୁ ଡ଼ରାଇବାକୁ ଆମେରିକା ତିଆରୀ କରୁଛି ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର,ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁଦୂତ
F-35 ଅପେକ୍ଷା 25% ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣୁଛି ।
ଏହାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶତ୍ରୁର ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, F-47। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଇ ରୁଷ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛି।
ଏହାର ଗତି ମାକ୍ 2 କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2500 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ, ଏହା 1,000 ମାଇଲ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ।
1,000 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡେଭିଡ୍ ଆଲଭିନ୍ ବାୟୁସେନାର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସାଇବର ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍, ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେନ୍ସର ସହିତ ଏହି ଘାତକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିବ।
ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରାୟ 1,000 ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। 2028 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଏପରି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ 2026 ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେବାରେ ଲଗାଇବା।
ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନର F-35 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ତୁଳନାରେ F-47 ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା 25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୋଇଂ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ବିକଶିତ କରୁଛି। ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା 185 ଟି ଏପରି ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଏକ ନୌବାହିନୀ ବିକଶିତ କରିବ ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସମେତ ଅନେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ।
ମୂଲ୍ୟ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ
ଗୋଟିଏ F-47 ର ମୂଲ୍ୟ F-35 ମିଳିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇଟରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹2662 କୋଟି ହେବ। ଆମେରିକା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି: F-22 ରାପ୍ଟର ଏବଂ F-35A। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, F-15, F-16, F-18, F-22 ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରଣନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।