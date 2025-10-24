ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନୀରଙ୍କୁ ଟିଟିପର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ‘ସାହାସ ଅଛି ତ ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦେଖାଅ’

ଯଦି ତୁମେ ଏକ ପୁରୁଷ, ଯଦି ତୁମେ ମା' କ୍ଷୀର ପିଇଛ...

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତେହରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ମୁଖ୍ୟ ନୁର ୱାଲି ମେହସୁଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ନୁରଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଟିଟିପି ମୁଖ୍ୟ ମେହସୁଦ ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପାକର ଏହି ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଟିଟିପି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସରିଫ୍ ଏବଂ ମୁନିର ଉଭୟ ତାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ପୋରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ସରକାର ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ କମାଣ୍ଡର କାଜିମଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାଜିମ ଜଣେ ସେନା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ଜଣେ ମେଜରଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁରମ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜାଭେଦୁଲ୍ଲା ମେହସୁଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।

ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଧମକ: ଏବେ, ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ୧୦ କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବକ, କାମ ପାଇଁ…

ଆଜି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ: 27 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ କାଚିବ,…

ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର କାଜିମ ଅସୀମ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ (ମୁନିର) ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ପଠାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ, ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଟିଟିପିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।

ଜାରି ରହିବ ଯୁଦ୍ଧ: ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର କାଜିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ତୁମେ (ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ) ଏକ ପୁରୁଷ, ଯଦି ତୁମେ ମା’ କ୍ଷୀର ପିଇଛ, ତେବେ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ପରି ସାଧାରଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ନିଜେ ଆସିବା ଉଚିତ। ତା’ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱାଦ ଶିଖାଇବୁ। ଆମେ ତୁମକୁ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବି ଦେଖାଇବୁ।”

TTP କଣ: ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରେ ସେ ହେଉଛି TTP । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୭ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା TTP । ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମିକ୍ ଶରିୟାତ୍ ଲାଗୁ କରିବା, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ସମର୍ଥକ ନୀତିରୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସହିତ ଏକ ବୈଚାରିକ ଏକତା ଗଠନ କରି ଏକ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।

ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବୈତୁଲ୍ଲା ମେହସୁଦ, ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନର ମେହସୁଦ ଜନଜାତିର ଥିଲେ। ୨୦୦୯ରେ ଆମେରିକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ହାକିମୁଲ୍ଲା ମେହସୁଦ, ତା’ପରେ ଫଜଲୁଲ୍ଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁର ୱାଲି ମେହସୁଦ ଏହି ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ରୁଷରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବକ, କାମ ପାଇଁ…

ଆଜି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ: 27 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ କାଚିବ,…

IND vs AUS: ODI ସିରିଜ ମଝିରେ ଟିମରେ ବଡ଼…

Horoscope: ବୁଧ-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ; ବଦଳିବ…

1 of 5,067