ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଠପ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ: ହଇରାଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସ!
ଭାରତ, ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରୁ ଏହି ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫେସବୁକ୍ (Facebook) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ (Instagram) ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ, ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖୋଲୁ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ (content) ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଉ ନଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମେଟା (Meta) ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଉଟେଜ୍-ଟ୍ରାକିଂ (ସେବା ବନ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା) ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ‘ଡାଉନ୍ଡିଟେକ୍ଟର’ (Downdetector) ଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଷୟିକ (ଟେକ୍ନିକାଲ୍) ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ସୂଚାଉଥିଲା।
ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫିଡ୍ (feeds) ଖୋଲୁ ନଥିଲା, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ବିଷୟବସ୍ତୁ (content) ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। କେତେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲଗ୍-ଇନ୍ (login) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖୋଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର (content creators) ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ କାମ କରୁ ନଥିଲା, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ବଡ଼ ଧରଣର ସେବା ବନ୍ଦ (ଆଉଟେଜ୍) ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେମିତି ହୁଏ, ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିବା, ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ‘ଏକ୍ସ’ (X – ପୂର୍ବର ଟ୍ୱିଟର) ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉଟେଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଥିଲେ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହା ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଲୋକ ଫିଡ୍ ଖୋଲିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ନେଇ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କାରଣ ବିଷୟରେ ‘ମେଟା’ (Meta) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବ୍ୟାନ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।