Bye-Bye Like Button! ଫେସବୁକର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଲାଇକ ବଟନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଗାଏବ ହେବ…

ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଲାଇକ ବଟନ୍ । ଏହି ତାରିଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ ଏହି ବଟନ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେସବୁକର ଲାଇକ୍ ବଟନ୍‌କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ ବଟନ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲାଇକ୍ ବଟନ୍‌ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଫେସବୁକ୍‌ରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଟା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ବା ଏକ୍ସଟରନାଲ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇକ୍ (Facebook Like) ଏବଂ କମେଣ୍ଟ (Commen) ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ।

ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଗାଏବ ହେବ?

ମେଟା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, 10 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଏକ୍ସଟରନାଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଫେସବୁକ ଲାଇକ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି , ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍‌, ସପିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍‌ ଏବଂ ୱେବପେଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏମ୍ବେଡ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Health Tips: କିଛି ନ ଖାଇ ବି ବେଲୁନ ପରି ପେଟ…

“ଦାୱତ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ରେଡି଼”…ଦିଲ୍ଲୀ…

ଡେଭଲପର୍‌ ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲଗଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଧାରଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ସାଇଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିବ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତଳେ ନୀଳ ଥମ୍ବସ୍-ଅପ୍ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କେବଳ ବଟନ୍ ଦବାଇ Facebook ନ ଖୋଲି ସେହି ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ଖବର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 10 ପରେ, ଏପରି ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ସାଇଟ୍‌ରୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଇଟ୍‌ଟି କ୍ରାସ୍ ହେବ ନାହିଁ; ଏହି ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ କୌଣସି ଏରର ବି ଆସିବନି ।

You might also like More from author
More Stories

Health Tips: କିଛି ନ ଖାଇ ବି ବେଲୁନ ପରି ପେଟ…

“ଦାୱତ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ରେଡି଼”…ଦିଲ୍ଲୀ…

Cash Transaction Rule: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ…

ନା ଶେରୱାନି ନା ସେହରା… ଏଠାରେ ବିବାହ…

1 of 29,001