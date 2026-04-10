ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା !

ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭିଡିଓ କ’ଣ ମାକ୍ରୋନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ୱାଶିଂଟନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କୁଖ୍ୟାତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିଡିଓରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ ମେଲାନିଆଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବରର ସତ୍ୟତା କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ।
କ’ଣ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦାବି?
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ବୁଲୁଛି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପରିବାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଲାନିଆ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବେ ବି ଏପଷ୍ଟାଇନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗିସଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ସହ କୌଣସି “ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ” ରଖିନାହାଁନ୍ତି।
Macron posted this today.
That’s Melania’s first pump, Jeff Epstein. pic.twitter.com/TKfBDFN3Nm
— Dean Blundell🇨🇦 (@ItsDeanBlundell) April 8, 2026
ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ (Fact Check Analysis):
୧. ଭିଡିଓରେ ଥିବା ମହିଳା କିଏ?: ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ମେଲାନିଆଙ୍କ ଭଳି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭିଡିଓ। ଏହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇ କିମ୍ବା ଭୁଲ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
୨. ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଭୂମିକା: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏଭଳି କୌଣସି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ଏକ “ଡିସଇନଫର୍ମେସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ” ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଅଟେ, ଯାହା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି।
୩. ମେଲାନିଆଙ୍କ ସଫେଇ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନଥିଲା।”
ୱିଓନ୍ (WION) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା (Fake)। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ମେଲାନିଆଙ୍କ ଚୁମ୍ବନ ଦୃଶ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ଭିଡିଓ ନାହିଁ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଖବରକୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।