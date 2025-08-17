Fact Check: ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ହତ୍ୟା! ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଦାବି….

ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି (ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ମର୍ଡର ନ୍ୟୁଜ୍)। ଲାହୋରରେ ତାଙ୍କୁ ୭ଟି ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, ସିସିଡି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟ କ’ଣ?- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲାହୋରରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ୭ଟି ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ (ସିସିଡି) ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନସିମ ଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mr_Waliullah (@cricket_editer677)

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର…

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ…, କହିଲେ ସେ ମୋତେ…

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ଏହି ଭିଡିଓଟି AI ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।

ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର:

୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୧୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୬୬ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ୧୩୧ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ୮୧ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦୪ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୫୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

“ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ, ବିଜେପିକୁ ଘଉଡ଼ାଅ,…

ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ 3000…, ଜିସ୍ମର…

ଡଲଫିନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଗେଲ, ଡଲଫିନ ସାଜିଲା କାଳ,…

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନଠୁ କମିଯିବ…

1 of 25,713