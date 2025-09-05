Fact Check: କାହିଁକି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ କଲା ନୂଆ ସିଲେକ୍ଟର୍ସ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଚୟନ କମିଟିରେ 2ଟି ନୂତନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ହେଉଛି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ନୂତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ BCCI ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଏପରି ଜଣେ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବେ। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏହି ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି।
ସତ୍ୟ କ’ଣ?
ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି IANS ଅନୁଯାୟୀ, BCCIର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 6ଟି ଟେଷ୍ଟ, 68ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 10ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ 112ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରି ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା 30ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା 10ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 20ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ।
ଆବେଦନକାରୀ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିସିସିଆଇର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ କମିଟିର ଅଂଶ ହୋଇ ନ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କମିଟିରେ ଏସଏସ ଦାସ ଏବଂ ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଅଛନ୍ତି।