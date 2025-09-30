ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳିଦିଏ ଏହି ସାପ; ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପରେ ଚାଲିଯାଏ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରୁଛି ଶିକାର…
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଛି ଏହି ବିଷଧର ସାପ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ସାପ ରୁହେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ । ସେଠାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଭୁଲରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ।
ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ରହିଛନ୍ତି ।ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୦୦ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସାପ ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ନଥାଏ । ଏମାନେ ମଣିଷର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥାନ୍ତି ।
ତେବେ କିଛି ସାପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ହିଁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ । କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ୭ଟି ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କୌଣସି ସାପ ନଥାନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ଚ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ହେତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ସାପ ନଥାନ୍ତି ।
୪ହଜାର ପ୍ରଜାତି ଭିତରୁ ଗ୍ରୀନ ଆନାକୋଣ୍ଡାକୁ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ସାପ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗିଳିପକାଏ ।
ଗ୍ରୀନ ଆନାକୋଣ୍ଡା, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାପ । ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ ଆନା କୋଣ୍ଡାର ଓଜନ ୨୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ଯାଏଁ ବଢିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ବହୁତ କମ ଆନାକୋଣ୍ଡା ୩୦ ଫୁଟ ଯାଏଁ ବଢିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ସାପ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜୁଥାଏ । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ ଗଛରେ ଏମାନେ ଗୁଡେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ।ତେବେ ଭୋକିଲା ଆନାକୋଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟୋ ଖାଇଦିଏ ଓ ପରେ ଏକ ବଡ ଗଛରେ ଯାଇ ଗୁଡେଇ ହୋଇଯାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏା
ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଗ୍ରୀନ ଆନାକୋଣ୍ଡାର କିଛି ପ୍ରଜାତି ଫ୍ଲୋରିଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ।