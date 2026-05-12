ବିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ସତରେ କ’ଣ ନାଚେ ସାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାପ କିପରି ଶୁଣେ ଏବଂ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ
କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାପ କିପରି ଶୁଣେ ଏବଂ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ
Snake Dance: ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସାପୁଆ ବା କେଳାମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ ବଜାଇ ସାପ ନଚାଉଥିବାର ଦେଖିଛୁ। ବିନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ପେଡ଼ି ଭିତରୁ ସାପ ବାହାରି ଫଣା ଟେକି ଦୋହଲେଇବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସାପର କାନ ନଥାଏ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ଯେ, ଯଦି କାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସାପ ବିନ୍ ସ୍ୱର ଶୁଣେ କିପରି ଏବଂ ନାଚେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
କାନ ନଥାଇ ବି ସାପ ଶୁଣେ କେମିତି?
‘ପପୁଲାର୍ ସାଇନ୍ସ’ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଲେଇ, ମୂଷା ବା ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସାପର ବାହ୍ୟ କାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁରେ ପ୍ରବାହିତ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗକୁ ସାପ ସେଭଳି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ସାପ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାନ ଥାଏ, ଯାହା ତାହାର ହନୁ ହାଡ଼ ବା ଜବଡ଼ା ହାଡ଼ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ।
ଏହା ‘ନାଚ’ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା
‘ସ୍ମିଥସୋନିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁ’ର ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସାପୁଆ କେଳା ଯେତେବେଳେ ବିନ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଲାଏ, ସାପ ସେହି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ସାପ ବିନ୍କୁ ଏକ ଶତ୍ରୁ ବା ଶିକାରୀ ଭାବେ ଦେଖେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାପ ବିନ୍ର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ବେକକୁ ବୁଲାଇଥାଏ। ସାପର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଦ୍ରାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ‘ନାଚ’ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି।
ଭୂମିର କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସାପ
‘ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍’ ଅନୁଯାୟୀ, ସାପର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ସୀମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମିରେ ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସାପୁଆ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ ବଜାଇବା ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ ବା ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାଟିରେ ପିଟିଥାଏ, ସେହି କମ୍ପନରୁ ସାପ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ। ତାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାନ ଏହି କମ୍ପନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୂଚନା ପଠାଇଥାଏ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)