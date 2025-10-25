ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଛି ଏକ ଅଜବ ଜୀବ; ଯାହାର ହୃତପିଣ୍ଡର ଓଜନ ୧୮୦ କେଜି, ଆଉ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଚିତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ । ଏଠାରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯମୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦୁନିଆ ଆଜି ବି ରହସ୍ଯ ମୟ । ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଓ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ତାହା ଆଜିବି ଏକ ଗୂଢ ରହସ୍ଯ ।
ତେବେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଜୀବର ହୃତପିଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବଡ କାର ଭଳି ବଡ । ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବିଶାଳ ହୋଇଥିବ ।
ଆଉ ସେହି ଜୀବ ହେଉଛି ନୀଳ ତିମି । ରସାତଳ ସମୁଦ୍ରରେ କାହିଁ କେଉଁ ଗଭୀର ଭିତରେ ଏହି ମାଛ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ । ଏହି ବିଶାଳ ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଥାଏ ।
ତେବେ ଏହାର ଶରୀର ବହୁତ ବଡ । ଆଉ ବ୍ଲୁ ହ୍ବେଲ ହାର୍ଟ ଏକ କାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ । ଏହାର ଓଜନ 180 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ । ବ୍ଲୁ ହ୍ବେଲ ପ୍ରାୟତଃ 30 ମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିପାରେ ।
180 ଟନ ଓଜନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ବ୍ଲୁ ହ୍ବେଲ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ମାଛର ହାର୍ଟ ପମିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି ।
ଏକାସଙ୍ଗେ ଏହି ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରର ଅନେକ ମାଛ ଖାଇଦିଏ । ଏହାର ଜିଭ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଓଜନ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏମାନେ 80 ରୁ 90 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଁଚିଥାଆନ୍ତି । ରୁତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଦେହକୁ ସୁହାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏମାନେ ଗତି କରନ୍ତି।