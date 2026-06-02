ନିଜକୁ ମହିଳା ଦର୍ଶାଇ ୧୪ ହଜାର ପୁରୁଷ ଉଠାଇ ନେଲେ ଟଙ୍କା
ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ‘ଲଡ଼୍କି ବହିନ’ ବେହେନ୍ ଯୋଜନା। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ହଠାଇ ନେଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ମହିଳା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ‘ଲଡ଼୍କି ବହିନ’ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପରେ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ମହିଳା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାରର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ। ସେ କରିଛନ୍ତି; ଏହି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଲାଡକି ବହିନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏମିତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ନଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ମହିଳା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲାଡଲି ବହନ (ଲାଡକି ବହିନ) ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି।