ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତା’ପରେ ତମେ, ରାସ୍ତା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଗଣିବେ ବଡ଼ ତଣ୍ଡ, ଏକାଥରେ ଜେଲ୍
ଏମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନଦେଲେ ୧୦ ହଜାର ଜରିମାନା ସହ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍
Traffic Challan: ଆଜିର ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜଟିଳତା ଏବଂ ଭାରୀ ଜରିମାନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସରକାର ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ କଠୋର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ, ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଇରନ୍ ଶୁଣାଯିବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରି ରାସ୍ତା ଖାଲି କରିବେ । କାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ।
ଜରିମାନା କେତେ ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୯୪E ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଅପରାଧ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
କେବଳ ଜରିମାନା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନକୁ ନମାନିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ହାତ ଟେକି ଦେବା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନୁହେଁ; ଏହା ମାନବିକତାରେ ନିହିତ ଏକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ଏକ ମାନବ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା।