ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ “ଶର୍ଟକଟ ଛାଡି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର”

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୁରୁବାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଚିନ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା।

ସଚିନ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ, “ବିଫଳ ହେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଠକେଇ କରିବା ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। କେବେ ବି ସହଜ ରାସ୍ତା ବା ଶର୍ଟକଟ୍ ବାଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।” ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ସମାଜ ପରିଶ୍ରମଠାରୁ କେବଳ ଫଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶର୍ଟକଟ୍ ବାଛିବେ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ରହିଛି। ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ସଚିନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ବିଜୟ ହେବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବେ।

ନିଟ୍-ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯିବ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଏକ ଏପରି ବିଷୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି!…

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି!…

NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା…

1 of 30,955