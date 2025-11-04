ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ, ODI କ୍ୟାପଟେନ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ, ଏବେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫୈସଲାବାଦର ଇକବାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଆରମ୍ଭର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ପକାଯିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫୈସଲାବାଦ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ଫୈସଲାବାଦର ଇକବାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାତ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ତା’ପରେ, ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଟିମର ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କ୍ରିକେଟ ପୁଣି ଫେରିଛି।
ଫୈସଲାବାଦର ରେକର୍ଡ: ଫୈସଲାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଆୟୋଜକ ଦଳ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛି । ସେଥିରୁ ନଅଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଫୈସଲାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି (୧୯୯୪ ଏବଂ ୨୦୦୭) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବଳ ଥରେ (୨୦୦୩) ଜିତିଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ODI ଅଧିନାୟକ: ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦିନିକିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ଶାହିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଫୈସଲାବାଦରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫେରିବା ଦେଖିବା ଉତ୍ସାହଜନକ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା।