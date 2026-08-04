ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଲେ FIR
ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ, ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଫୈଜାନ୍ ଅନସାରୀ ‘କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଡିପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୁଣେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଫୈଜାନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ: ଫୈଜାନ୍ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, “ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି।”
ପୁଣେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଆକ୍ରମଣ: ଫୈଜାନ୍ ଅନସାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଗିରଫ ଦାବି: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଫୈଜାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ପୋଲିସର ପ୍ରଶଂସା: ଫୈଜାନ୍ ଅନସାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ସଲାମ୍ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଗଳା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା।” ଅଭିଜିତ୍ ଦିପକେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି।