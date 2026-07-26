ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ, ୨ ଯୁବକ ଗିରଫ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଚିଲିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୬ଟି ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଚିଲ୍ଲିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ୬ଟି ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲିପୋଖରୀର ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ମହିଳା ଦୋକାନୀ ଖୁଚୁରା ନଥିବା କହିବା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସେହି ନୋଟ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ନୋଟ୍ଟି ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଦୋକାନୀ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରି ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଆଉ ୬ଟି ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନକଲି କି ଅସଲି, ତାହା ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହାସହ ଅଟକ ଯୁବକମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କୌଣସି ନକଲି ନୋଟ୍ ଚକ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।