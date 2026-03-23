ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା IAS ବାବୁଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ଧରା ପକେଇଦେଲା ୨୬ତମ ବିବାହ, ଆଉ ତା’ ପରେ…

ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା IAS ବାବୁଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ଧରା ପକେଇଦେଲା ୨୬ତମ ବିବାହ

By Jyotirmayee Das

Fake IAS Arrest: ୨୫ ଜଣ ବିବାହ କରି ଭରିଲାନି ମନ । ଶେଷରେ ବାହାରିଲେ ୨୬ତମ ବିବାହ କରିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଠକ IAS ବାବୁଙ୍କ କଳାକାରନାମା । ଆଉ ଠକ ବାବୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାହାରିଯାଇଛି ପୋଲିସ । ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଇଟାୱାର ଇକଡିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଧିୟାତ ମୋହଲ୍ଲାରେ । ନକଲି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତମ ନିଶାଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଗୋରଖପୁର ପୋଲିସ ।

ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଗୋରଖପୁର ପୋଲିସ ଇଟାୱା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ପ୍ରୀତମ ନିଶାଦଙ୍କୁ ନକଲି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଗୋରଖପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।

ମାଣିକପୁରର ଏସଡିଏମ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରୀତମ ନିଶାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଥର ବିବାହ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଟାୱାର ଇକଡିଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ମହିଳା ମାମଲା ଦାୟର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଗୋରଖପୁରର ବାସିନ୍ଦା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଏହି ନକଲି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ୨୫ ଥର ଠକେଇ କରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିର ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଝିଅଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିବାହରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି।

ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ, ଏବଂ ସେମାନେ ସାନ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲେ । ସେତିକିବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ବଡ଼ ଝିଅ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ଯୁବକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖାଇଲା। ଝିଅଟିର ପରିବାର ମାଣିକପୁରରେ SDM ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ IAS ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ନିଶାଦ (ଲୁଧିୟାତ, ଇଟାୱାର ନିବାସୀ)ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।

ନକଲି IAS ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିଲେ?

ଝିଅଟିର ପରିବାର ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଟାୱା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନକଲି IAS ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଧିୟାତ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ଘର ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେ ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ। ଝିଅଟିର ପରିବାର ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପରେ, ସେ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାମରେ ଝିଅଟିର ପରିବାରଠାରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନକଲି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରର ଭିଡିଓ ଏବଂ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଏକ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ। ମାଣିକପୁରର ଏସଡିଏମ୍ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ନକଲି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୀତମ ନିଷାଦଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକର ମାହିର।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସେ ଇଟାୱାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗୋରଖପୁରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନକଲି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

ଝିଅଟିର ବାପା କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ଏହି ଘଟଣା ଗୋରଖପୁରର କ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହାଦ୍ଦୀପୁରରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଝିଅଟିର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଜଣ ଅତିଥି ଥିଲେ। ପ୍ରୀତମ ନିଷାଦ ବର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି କସରତ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଏକ ଶେରୱାନୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାତିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ।

ଝିଅଟିର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୀତମ ବିବାହର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ଗୋରଖପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଥିରେ “ଭାରତ ସରକାର” ଲେଖାଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ବାପା ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅଛି, ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋରଖପୁରର ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିବାହ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡଟି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଗୋରଖପୁର ଆସିଥିଲେ।

ଝିଅର ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରୀତମ ଗାଁ ଛାଡି ପଳାଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହି ୨୫ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ୨୬ ତମ ବିବାହ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋରଖପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନକଲି IAS ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋରଖପୁର ଛାଡିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ।

 

