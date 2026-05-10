ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ! ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଜାଲ୍ ନମ୍ବର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ (PA) ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତୁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (CM) ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ (PA) ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ କନେକ୍ସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବାଇକରେ ଧନବାଦର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଇକର ଏକ ଜାଲ୍ ନମ୍ବର ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବିଭାଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମୟର ଏକ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସର SIT ଟିମ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଧନବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବାଇକର ନମ୍ବରଟି ଧନବାଦର କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଷଙ୍କ ବାଇକରୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର ‘JH’ (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ) ରୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ନମ୍ବରଟି ଧନବାଦର ବିଭାଷଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଧନବାଦର ପାଥରଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅପରାଧୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବାଇକ୍ ନମ୍ବରଟି ଧନବାଦର ଚାସ୍ ନାଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭାଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ବିଭାଷ ମୂଳତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ଧନବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ପାଥରଡିହ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ବିଭାଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଭାଷ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ଅଫିସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବିଭାଷଙ୍କ ବାଇକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ (ଯାହାର ମଡେଲ ଓ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା) ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।