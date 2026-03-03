ସପ୍ତାହକୁ ୨୨୦୦୦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର, ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
ସପ୍ତାହକୁ ୨୨୦୦୦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର
Viral Video: ୨୨,୦୦୦ ନିବେଶ କଲେ ସାପ୍ତାହକୁ ପାଇବେ ୫,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାତ୍ର ୨୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ।
ଭିଡିଓରେ, ସୀତାରମଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ୨୨,୦୦୦ ନିବେଶରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ୫,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ।
AI ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରାଯାଇଛି
ପ୍ରକୃତରେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି AI ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଏହାକୁ ଏକ ଠକେଇ ବୋଲି କହିଛି। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ, ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନିବେଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା
ଏହା ସହିତ, PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ନକଲି ନିବେଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦାବି କରୁଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫାଶରେ ଫସାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବାରୁ, ଦେଶରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାଇବର ଠକେଇ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।