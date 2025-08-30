Trump is Dead… ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମିଳୁନି ଦେଖା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ!
ବିଶ୍ୱର ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଟ୍ୱିଟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ $100 ଦେବି।
ୱାସିଂଟନ: ‘ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍’ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡିତ ଗୁଜବ ବିଷୟରେ।
ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡିତ କି ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର (୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫), ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ୟୁଏସଏ ଟୁଡେକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି’ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏପରି ‘ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ‘କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ତାଲିମ’ ପାଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରୋଗ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ୍ରନିକ ଭେନସ୍ ଇନସଫିସିଏନ୍ସି (CVI) ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ।
ମିମ୍ସ ଭାଇରାଲ
ଆଲୱେଜସ୍ରିଥ୍ ନାମକ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମିମ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଟ୍ୱିଟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ $100 ଦେବି।’
ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସେ ମୃତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନୀରବତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୱିଟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଯାହା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛି।’
if trump is dead i will give 100 dollars to anyone who like this tweet pic.twitter.com/Hz6m6nAkCW
— alwaysasrith (@alwaysasrith) August 30, 2025