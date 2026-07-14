ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି: ଅସଲି ରୁପା ନେଇ ନକଲି ରଖିଦେଲେ!

ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି: ଅସଲି ରୁପା ନେଇ ନକଲି ରଖିଦେଲେ!
ମା’ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ରୁପା ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ
କଶ୍ମୀର: ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଅଯୋଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥଙ୍କ ପରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରୁପାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମାତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ରୁପାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜମ୍ମୁର ଏକ ଅଦାଲତ ପୋଲିସକୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହଇଚଇ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ମା’ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦ ଟନରୁ ଅଧିକ ରୁପା ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଶ୍ରୀରିନି ବୋର୍ଡ ସେହି ରୁପାକୁ ତରଳାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଲା, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୫ରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତ ରୁପା ବାହାରିଲା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବାକି ଅଂଶ କ୍ୟାଡମିୟମ ଓ ଲୁହା ଭଳି ଧାତୁ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ରୁପା ନକଲି ବାହାରିଥିଲା।
ନକଲି ରୁପା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୀପକ ଶର୍ମା ମେ’ ୯ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ) ଓ ଏସଏସପି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଜମ୍ମୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ; ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା’ଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ରୁପାରେ ଭେଜାଲ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନବଢ଼ିବାରୁ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ କହିଛି?
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଛି; ଶ୍ରୀନଗର କ୍ରାଇମ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ଜମ୍ମୁ ଜୋନାଲ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ; ଜମ୍ମୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାର ନିଜସ୍ୱ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି; ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଜମ୍ମୁର ଚିଫ୍ ଜୁଡିସିଆଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ନେଇ ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।