ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଡ଼ା ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ICC
ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ICCର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି T20 ତ୍ରି-ସିରିଜ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉଭୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ICC କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଇନ ୨.୮ ଉଲ୍ଲଂଘନ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା। ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଫଖର ଜମାନ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକାଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାର କ୍ୟାଚ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ରିପ୍ଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବଲଟି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏହାକୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଖର ଜମାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଓଭରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ଶାନାକାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରାଯିବା ପରେ ଫଖର ଜମାନ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ହାତ ଉଠାଇ ଅପିଲ୍ କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ହ୍ରାସ: ଆଇସିସି ଏବେ ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ନିୟମ ୨.୮ର ସ୍ତର ୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ରେ ୧୦% ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫଖର ଜମାନ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ।