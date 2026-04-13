ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ପରିବାର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍
ମୃତ ପୁଅକୁ AI ଦ୍ୱାରା ‘ଜୀବନ୍ତ’ କଲା ପରିବାର
AI Son Video Call: ଚୀନ୍ରୁ ଏକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମା’କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏକ AI ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ। ପରିବାର ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦଳର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
କିପରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ “ଡିଜିଟାଲ୍ ପୁଅ”
ଏକ AI ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପୁଅର ପୁରୁଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଅର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲୋନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ କଥା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୃତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି “ଡିଜିଟାଲ୍ ପୁଅ” ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବା, ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ, AI ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ।
ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ
ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରଠାରୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମତାମତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ହିତକର ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଅନୈତିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ ଥିବା AI ବିଶେଷଜ୍ଞ ଝାଙ୍ଗ ଜେୱେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବିତମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରକାରରେ କାହାର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା କ’ଣ ସତରେ ଠିକ୍? ଯଦି ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ କ’ଣ ଏହା ମାଆ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିନାଶକାରୀ ଆଘାତ ହେବ?