ଏକରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପେନସନ୍, ଆଉ କେତେ ମିଳିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସମୀକରଣ

By Jyotirmayee Das

Family Pension: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରିବାର ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପେନସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପତ୍ନୀ ସରକାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ ପେନସନର ଏକ ଅଂଶ । ବିଶେଷକରି, ପରିମାଣର ୫୦% ପାଆନ୍ତି । ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ରାଶି ପାଆନ୍ତି।

ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନର ଲାଭ ପାଇବାକୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ?

୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଧବା କିମ୍ବା ପୁନଃବିବାହିତା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପତି ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପେନସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ପରିବାରର କେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର?

ଇପିଏଫଓ (କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ) ପାରିବାରିକ ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଥାଏ, ତେବେ ପେନସନ ଲାଭ ଦୁଇଟି ଏପରି ପିଲାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ପିଲା ମୋଟ ପେନସନ ପରିମାଣର ୨୫% ଅଂଶ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ପିଲା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ପେନସନର ୭୫% ପାଇବାକୁ ହକଦାର।

ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ?

DoPPW ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। Central Civil Services (Pension) Rules, ୨୦୨୧ ର Rule ୫୨ ଅନୁସାରେ: ‘ବିଧବା’ କିମ୍ବା ‘ବିଧୁର’ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ କାନୁନସମ୍ମତ ଜୀବନସାଥୀକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯଦି ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିଧବା ଥାଏ, ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ସମାନ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଧବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ରହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।

