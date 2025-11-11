ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ପେନସନ୍ ପାଇଁ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଢିବନି ଟଙ୍କା ! …
New Pension Rules: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର! ପେନସନ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ...
New Pension Rules: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପେନସନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମରେ ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପେନସନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ ହାର ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତା ୭୫% ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପେନସନ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହାରରେ ବଣ୍ଟନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପେନସନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପରିବାର ପେନସନ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ସରକାର ଉଭୟ ପିତାମାତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ।
ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ: କେତେକ ସମୟରେ, ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପେନସନ ୭୫%ରେ ଜାରି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିତାମାତା ଜୀବିତ ଥିଲେ ପେନସନ ୬୦%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କିଏ ଜୀବିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପେନସନକୁ ସଜାଡିହେବ।
CCS EOP ନିୟମ 2023 ର ନିୟମ ୧୨, ସବରୁଲ୍ ୫ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ ଯଦି ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପିତାମାତା ପରିବାର ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୭୫% ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ୬୦% ପାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆୟ ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ।
ତଥାପି, ପ୍ରତି ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ପେନସନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୬୦%ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଅଧିକ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ଠକେଇ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଏକ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ଯଦି ଦିଆଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ପରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପୂରଣ କରାଯିବ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ପାରିବାରିକ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୭୫% ପେନସନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସରକାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। କୌଣସି ଭୁଲ ଦେୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ପାଇବେ।