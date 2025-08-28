ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଟିକଟ୍ ବୁକିଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର, IND vs PAK ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଲୋକ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ
ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିକଟ ବୁକିଂ । ବୁକିଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇର ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛି।
୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ରେ ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଏହା ପରେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ, ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ। କେହି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ
UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସୁଭାନ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, କେହି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର କୌଣସି ଧମକ ପାଇନାହୁଁ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେବ ।
ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି
ସୁଭାନ ଅହମ୍ମଦ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଟିକେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ସେ ନକଲି।