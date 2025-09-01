ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତିଷ୍ଠିଲାନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଫାରାହଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ କହିଲେ ଏମିତି

ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତିଷ୍ଠିଲାନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଫାରାହଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ କହିଲେ ଏମିତି
ଧନଶ୍ରୀ ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ
ମୁମ୍ବାଇ: କ’ଣ କହିଦେଲେ ଧନଶ୍ରୀ। ଫାରାହ ଖାନ୍ ବି ଗଲେ ଚମକି। ସତରେ କ’ଣ ଧନଶ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଫାରାହ ଖାନ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଏଥର, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଫାରାହ କ୍ରିକେଟର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କଠାରୁ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଧନଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ପାଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫାରାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଫାରାହ ଖାନଙ୍କୁ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା
ଫାରାହ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଘର ବୁଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମହାନ ବାର୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ କୋଠରୀର କରିଡରରେ ଏକ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଯାହା ଫାରାହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସହିତ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଧନଶ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରି ଫାରାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ଫାରାହଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଲଭ ବାର୍ଡ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଫାରାହ କହିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି।
ଧନଶ୍ରୀ ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ
ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲଭବାର୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଧନଶ୍ରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, ଲଭ ବାର୍ଡ ଯିଏ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଫାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ? ବହୁତ ସାହସର ସହିତ।
ଏଥିରେ ଧନଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଧନଶ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଏବେ ବି ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏବଂ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ଧନଶ୍ରୀ ଏବଂ ଚହଲଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଚହଲଙ୍କ ନାମ ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।
ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି।
ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଧନଶ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶନୀର ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଆଗାମୀ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍’ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଶୋ’ରେ ନୟନଦୀପ ରକ୍ଷିତ, ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି, କୁବ୍ରା ସୈତ ଏବଂ କିକୁ ଶାରଦା ମଧ୍ୟ ନଜର ଅସିବେ।
ଏହି ଶୋ’ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରେ ଆମାଜନ ଏମଏକ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦିଲ୍ ରାଜୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଆକାସମ୍ ଦାତି ବାସ୍ତବ’ରେ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।