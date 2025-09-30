ବି-ଟାଉନରେ ବଲିଉଡ୍ କଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦୀପିକାକୁ ଅନଫଲୋ କଲେ ଫାରା, କ’ଣ ରହିଛି

ଦୀପିକାଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା

By Rojalin Mishra
CELLNET

ମୁମ୍ବାଇ: ନିକଟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଫାରାହା ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୁଜବ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ କରିଥିବା ଦେଖି ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଫାରାହାଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଫାରାହ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫରାହ ଖାନ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଫରାହ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି: ଦୀପିକାଙ୍କ ୮ ଘଣ୍ଟାର ସୁଟିଂ ଦାବି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫାରାହଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି।

ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ଫରାହ ଖାନ ନିଜେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଫାରା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏସବୁ କ’ଣ ଲେଖୁଛ’ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କର।

ଫରାହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ କେହି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏସବୁକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଫାରାହ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ଫାରାହ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଫାରାହ ତାଙ୍କର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ “ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍‌” (୨୦୦୭) ସହିତ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବଲିଉଡରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଯେଉଁଥିରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୁହେଁ “ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର (୨୦୧୪) ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

୮ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ବିବାଦ କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଦୀପିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ସ୍ପିରିଟ୍‌” ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ “କଳକି ୨୮୯୮ ଏଡି” ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଫାରାହ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ୮ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଆଲୋଚନା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡରେ, ଯେତେବେଳେ ଫାରାହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଧିକା ମଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ୮ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ନଥିଲା?

ରାଧିକା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “୫୬ ଘଣ୍ଟା ନନଷ୍ଟପ୍‌।” ଏଥିରେ ଫାରାହ ମଜା କରି କହିଲେ, “ଏତେ ଗରମ ପରେ ହିଁ ସୁନା ତିଆରି ହୁଏ।”

ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡରେ, ଯେତେବେଳେ ଫାରାହ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ସରାଫଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ଦିଲୀପ ପଚାରିଥିଲେ, “ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆମ ଶୋ’କୁ କେବେ ଆସିବେ?”

ଫାରା ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଯିବ, ସେ ଆସିବେ।” ତା’ପରେ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, “ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବେ କେବଳ ୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରନ୍ତି; ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋ’କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ।”

