(ଭିଡିଓ) ବୋହୂ ବେଶରେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା

(ଭିଡିଓ) ବୋହୂ ବେଶରେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା
ଏହି ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବିହାର: ଭିନ୍ନ ଧରଣରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଝିଅ ବାହାହୋଇ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ପରି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋହୂ ପରି ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପିଲାମାନେ ମାଡାମଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ।
ବିହାର ବେଗୁସରାଇରେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର ପୋଷାକରେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଥାରେ ନାଲି ଓଢ଼ାଣା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରି କନ୍ୟା ପରି ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖର। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ବେଗୁସରାଇ ସଦର ବ୍ଲକର କୈଳାସପୁର ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଦଳ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଏହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ।
Watch: Teachers Get Unique Bride-Like Farewell In Bihar pic.twitter.com/jNCoAi1v1r
— Mansi Jagani (@j_mansi) August 7, 2025
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁପଟା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଭଳି ବନ୍ଧାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ବେଗୁସରାଇ ସଦର ବ୍ଲକର ଉପକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୈଳାସପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜହଂସ କୁମାର, ଯିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଟା ଟିକୁଲ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବିପିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅମିତା କୁମାରୀ ଜିପିଏସ ନରେପୁର ଚାଟି ବଛୱାରାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ ଶନିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିଦାୟ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଦାୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।