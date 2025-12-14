ଧାନ ବିଲରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ପାଚିଲା କ୍ଷେତରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ଚାଷୀ

ଧାନ ବିଲରେ ଜଳି ଚାଷୀ ମୃତ।

By Subhasmita Das

ପିପିଲି: ଧାନ ବିଲରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ସୁନାର ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଚାଷୀ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ବିଲରେ ସୁନା ଫଳାଇଥିଲେ ସେହି ଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲେ ଜଣେ ଚାଷୀ।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପିପିଲି ସୁନାମୁହିଁ ଗାଁରେ। ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଆଁର ଆଁରେ ପୋଡିଯାଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ଚାଷୀ ଜଣକ ପାଖ ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ନିଜର ଆଉ ଏକ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ବିଲକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ ନୀତିନ…

IPL 2026 Auction: IPLରେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପରେ…

ଆଉ ସେହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ନିଆଁ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ଜଣକ।

ହେଲେ ବିଧାତାରା ଲେଖା କିଛି ଅନ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଧାନ ବିଲରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଚାଷୀ। ଏହାପରେ ଜମିରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ପୋଡିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

BJP ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ ନୀତିନ…

IPL 2026 Auction: IPLରେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପରେ…

ପୃଥିବୀ ତଳେ ଅଛି ପାତାଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତା’ ତଳେ…

୨୦୨୬ ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବରେ FIA ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ…

1 of 13,256