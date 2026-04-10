ଜୀବନ ନେଇଗଲା ମଟନ୍, ଖାଉ ଖାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା କଣ୍ଟା, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଜୀବନ ନେଇଗଲା ମଟନ୍, ଖାଉ ଖାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା କଣ୍ଟା
Mutton Stuck in Throat: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହାବୁବାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡୁର ମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ବନୋଥ ବିଚ୍ଚା ଦୁର୍ଗାମ୍ମା ପର୍ବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଏକ ମଟନ୍ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦମରବଞ୍ଚା ଅଞ୍ଚଳର ପିଲ୍ଲାଗୁଣ୍ଡଳଥଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବସିନ୍ଦା ବନୋଥ ବିଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଗାମ୍ମା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଘରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଘରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବମୁଖର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି କରି ମଟନ୍ ଖାଉଥିଲେ।
ମଟନ୍ କଣ୍ଟା ଗଳାରେ ଫସିଗଲା
ଏହି ସମୟରେ, ଭାତ ସହିତ ମଟନ୍ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କଣ୍ଟା ବାନୋଥ ବିଚ୍ଚାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଏହାକୁ ଗିଳିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ବାହାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଗଲା। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ।
ପର୍ବ ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ଏକ ଭାରୀ ଲହରୀ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପରିବାରର ଘରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା
ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।