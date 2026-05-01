TCS ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବେ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ୧୪ ଲକ୍ଷ: ଜାଣନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ
ଚାଷୀର ଝିଅ ଛାଡ଼ିଲେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର TCS ଚାକିରି, ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରି ଏବେ ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରମା ବା ଫିକ୍ସଡ୍ ସ୍ୟାଲାରୀକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜର କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବା ଜୁଆ ଖେଳିବା ପରି ମନେହୁଏ। ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ରେୟା ତିୱାରୀ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (TCS) ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାନପୁରରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଯୁବତୀ ଏବେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ଏବଂ ନିଜର ପୋଷାକ ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ତିୱାରୀ ଏକ ଏଭଳି ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମା’ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
HT.com କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏକ ନିତିଦିନିଆ କଥା ଥିଲା। ମୋ ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ମା’ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଭଉଣୀ, ଏବଂ ମୋ ମା’ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉଚିତ୍, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା। ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ସିଲେଇ କାମ କରୁଥିଲେ।”
ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିୱାରୀ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ସେ କାନପୁରର PSIT ରୁ ବିସିଏ (BCA) ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକେଟିୟୁ (AKTU) ରୁ ଏମବିଏ (MBA) କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ, ସେ ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ (ଟ୍ୟୁସନ କରି) ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ (ଉପସ୍ଥାନ) କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଟିସିଏସ (TCS) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଏମବିଏ (MBA) ଶେଷ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସାଜୁଛି।
ତିୱାରୀ କୁହନ୍ତି, “MBA ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୀମିତ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଆଗ୍ରହକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛି।”
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନେ କାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ TCS ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରୁ (ଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ) ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉଛି।”
ଆୟ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ମାସିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ (invest) କରେ।