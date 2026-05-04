କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ସାରନ୍ତୁ ଚାଷୀ, ନହେଲେ ଖାତାକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା

PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏଥର ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ନକରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଷାନ ନିଧିର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ନାହିଁ।

ଛୋଟ ଭୁଲ ବନୁଛି ବଡ଼ କାରଣ:

ଏହି ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିସ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ବାହ୍ୟ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।

‘ଅପଡେଟ୍ ବିବରଣୀ’ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଧାର ବିବରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

e-KYC ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ e-KYC ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। e-KYC ପୂରଣ ନକରି କୌଣସି ଚାଷୀ ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ।

ଏହା ସହିତ, ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କାରଣ ପେମେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

