GSTରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ, ଶସ୍ତା ହେବ ଚାଷ ଉପକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା GST ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଏବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୃଷି ଉପକରଣ, ଜଳସେଚନ ଉପାୟ ଏବଂ ସାର ଭଳି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାର ଲାଭ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
GST ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଚାଷୀଙ୍କ ବୋଝ କମିବ: ଯଦି ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପକରଣ କିଣିବା ସମୟରେ ଭାରୀ GST ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ କେବଳ ୫% GST ଲାଗୁ ହେବ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିହନ ଡ୍ରିଲ୍, ଥ୍ରେସର୍, ହାରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହାର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୫% GST ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଚାଷର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଟିକସ ହ୍ରାସ ସାର ଶସ୍ତା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସାର ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (FAI) ଆମୋନିଆ ଏବଂ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପରେ GST ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଏହି ଉଭୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଡାଇ-ଆମୋନିଆମ୍ ଫସଫେଟ୍ (DAP) ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ପୁଷ୍ଟିକର ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ।
ଏଫଏଆଇ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର ଉପରେ କେବଳ ୫% GST ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଇନପୁଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ୧୮% ଟିକସ ଆର୍ଥିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ବୋଝ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯଦି ସରକାର ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ତେବେ ବଜାରରେ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା: FIA ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ କମ୍ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଖରେ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଜମା ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାବହାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ।
ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରାୟ ୫୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ: ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ FAIର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଭେଟି GST ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଟାସ୍ ଲିମିଟେଡର MD ପି.ଏସ୍. ଗେହଲଟ୍, କୋରୋମଣ୍ଡଳେଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର MD ଏବଂ CEO ଏସ୍. ଶଙ୍କରସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍ ଏବଂ FAIର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ୩-୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏଫଏଆଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଜିଏସଟି ଗଠନରେ, ସବସିଡିକୁ କରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣଠାରୁ ପୃଥକ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଇନପୁଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ସାର ଶିଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ଅସନ୍ତୁଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।