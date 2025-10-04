ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁଖ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

By Jyotirmayee
CELLNET

ଶ୍ରୀନଗର: ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ (ଏନସି)ର ସଭାପତି ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା (୮୭)ଙ୍କୁ ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ଯୋଗୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସରକାରର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସରକାରର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ (ୟୁଟି)ରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଖୋଲିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଚେନାବ ଏବଂ ପିର ପଞ୍ଜାଲ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Bank of Baroda vs SBI: ଆପଣ ନିଜର ନୂଆ ଘର…

ପ୍ରେମିକକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର୍‌; ଲଜ୍ଜାରେ ୪…

ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।”

You might also like More from author
More Stories

Bank of Baroda vs SBI: ଆପଣ ନିଜର ନୂଆ ଘର…

ପ୍ରେମିକକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର୍‌; ଲଜ୍ଜାରେ ୪…

(ଭିଡିଓ)ମେଡିକାଲରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି; ରୋଗୀ…

(Video) କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛିନଛତର…

1 of 11,828