ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ହେଲେ ଆହତ, IPL ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍
ଏଯାଏଁ MI କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି ବୁମରାହ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, MI ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଜଣେ ମହାନ ବୋଲର ଯିଏ ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର। ଏକ ଦଳ ଯାହା ୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।
ବୁମରାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MI କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିସିସିଆଇର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ବୁମରାହ ଆଘାତରେ ପୀଡିତ କି କେବଳ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ, ଦଳ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥିଲା। MI ସେମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୪୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୮୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ୍, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ରେୟାନ ରିକେଲଟନ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଡାନିଶ୍ ମାଲେୱାର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ରାଜ ବାୱା, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ନମନ ଧୀର, ଅଥର୍ବ ଆଙ୍କୋଲେକର, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଦୀପକ ଚହର, ରଘୁ ଶର୍ମା, ଆଲ୍ଲାହ ଗାଜାନଫର, ମହମ୍ମଦ ଇଜହାର।