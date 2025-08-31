ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ୩୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ନେଲେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ୍

ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ଶାମି। ଏବେ ଟିମକୁ ଫେରିବା ହୋଇପାରେ କଷ୍ଟକର।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି।  ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦର୍ଶକ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଶାମି ସେପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ପୂର୍ବ ଜୋନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି।

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପରଠାରୁ ଶାମି ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଡ଼ାଲି ପାଣି ପିଇଲେ ଚୁଟକିରେ ହୋଇଯିବେ…

ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାରର ତାଣ୍ଡବ…ଯାହାକୁ ପାଇଲା…

୩୪ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍: ଯଦି ଆମେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୨୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୦୦ ରନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶାମିଙ୍କ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସେ ୧୧ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୩୬ ରନ ଦେଇଥିଲେ।

ଶାମି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।

ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି: ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ​​ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୦୫ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୬୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ୨୩୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଧାରରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ଡ଼ାଲି ପାଣି ପିଇଲେ ଚୁଟକିରେ ହୋଇଯିବେ…

ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାରର ତାଣ୍ଡବ…ଯାହାକୁ ପାଇଲା…

ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଲଗାତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା…

Video: ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ,…

1 of 7,415