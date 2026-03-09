ସିଡ଼ି ଚଢି଼ଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଧଇଁସଇଁ, ଏ ଆଉ ହୃଦରୋଗର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ତ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ

ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି କି ହାର୍ଟବିଟ୍...!

By Jyotirmayee Das

Heart beats fast as you climb stairs: କିଛି ଲୋକ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ଭାବିଥାଆନ୍ତି । କିଛି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ଏକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ନା ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ? ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧକଧକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ ।

ଯଦ୍ଵାରା ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦ୍ରୁତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

ଦ୍ରୁତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ କେବେ ଚିନ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ?

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ କେବଳ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିବାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଭାବ ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସାଧାରଣ।

ଏଥିରୁ କିପରି ପାଇବେ ରକ୍ଷା

  • ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ।
  • ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
  • ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
  • ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ।
