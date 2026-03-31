FASTag ଆନୁଆଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା; ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଦର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ରାଜମାର୍ଗ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂତନ ଦର ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, ବାର୍ଷିକ FASTag ପାସ୍ ୩,୦୦୦ ରେ ମିଳୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହା ଏବେ ୭୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଏବେ ଏହି ପାସ୍ ୩,୦୭୫ ରେ କିଣିପାରିବେ।
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଟୋଲ୍ ଯୋଜନା, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ଦେୟ ଦେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ FASTag ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା 200ଟି ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ।
କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା?
ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoRTH) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ, 2008 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି; ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 56 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ୍ୟ?
ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କେବଳ ଘରୋଇ ଯାନ, ଯେପରିକି କାର, SUV ଏବଂ ଭ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ପାସ୍ ସାରା ଦେଶର ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ 1,150ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବୈଧ ହେବ। FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକିବା କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନଗଦହୀନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ।
କିପରି ଏକ FASTag ଆନୁଆଲ୍ ପାସ୍ କ୍ରୟ କରିବେ?
ଏକ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ Rajmarg Yatra ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା MoRTH/NHAI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ ବିବରଣୀ ଏବଂ FASTag ID ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର FASTag ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାନ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣ ତା’ପରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI, ଏକ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ସେହି FASTag ID ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇବେ।