Fastag Rule: ମହଙ୍ଗା ହେଲା FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଫି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଟଙ୍କା …

FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୨୬-୨୭) ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ FASTag ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସର ମୂଲ୍ୟ ୩,୦୦୦ ରୁ ୩,୦୭୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୭୫ ବୃଦ୍ଧି (ପ୍ରାୟ ୨.୫%) ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। FASTag ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ନଗଦହୀନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ବିନା ବାଧାରେ ଟୋଲ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାର୍ଷିକ ପାସ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ: ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୨୦୦ଟି ଟୋଲ୍ କ୍ରସିଂ (ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ) ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। ୨୦୦ଟି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ପାସ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ନିୟମିତ FASTag (ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେୟ) ରେ ପରିଣତ ହେବ। ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ, ଏହା ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ। FASTag Annual ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ – ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ହ୍ରାସ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା।

କିଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ: ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଉଭୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାର କଭରେଜ୍ ସୀମିତ। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧,୧୫୦ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା (ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ) ରେ ବୈଧ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଟୋଲ୍ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ।

ବାର୍ଷିକ ପାସକୁ କିପରି ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ସକ୍ରିୟ କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା NHAI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ସହିତ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
‘ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍’ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର (VRN) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
UPI/ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ସୁଦ୍ଧା) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର FASTag ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 2,706