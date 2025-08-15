ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା FASTag Annual Pass, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କିଣିବେ ଏବଂ କିପରି କରିବେ ଆକ୍ଟିଭ
FASTag Annual Pass ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ସାରା ଦେଶରେ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଝଗଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । NHAI ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର FASTag ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଯାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
FASTag ରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ପାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର / ଜିପ୍ / ଭ୍ୟାନ୍ କୁ ପ୍ରତି ଟ୍ରିପ୍ ଶୁଳ୍କ ବିନା ଏକ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଟ୍ରିପ୍ (ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ) ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଏହିପରି ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବ- FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଏକ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା, ଯାହାର ବୈଧତା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଏହି ପାସ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ସକ୍ରିୟ FASTag ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ଗାଡ଼ିର ଆଗ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିଛି । ମନେରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର FASTag କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଓ୍ବେବସାଇଟ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ: ପାସ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ କିମ୍ବା NHAI/MoRTH ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ: ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର FASTag ID ଏବଂ ଯାନବାହନ ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ VRN ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
ଦେୟ: ବିବରଣୀ ପରେ, 3,000 ଦେୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣ UPI, ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଆକ୍ଟିଭେସନ: ଦେୟ ଦେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ SMS ପାଇବେ ।