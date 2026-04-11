ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା : ୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ନିଖୋଜ
Boat Accident: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବନର କେଶୀଘାଟ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୌକା ପୌଣଟୁନ ବ୍ରିଜ (ଭାସମାନ ପୋଲୋ) ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅତିକମରେ ୧୦ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୩୨ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୌକା ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩.୧୫ ସମୟରେ , ନଦୀରେ ଥିବା ଏକ ଲୁହା ପୌଣଟୁନ ବ୍ରିଜ ସହ ନୌକାଟି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ନୌକାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୌକାଟି କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବହନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବସିଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୪ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନୀକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତି କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ବାକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଂଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।