ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ; ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିଲେ ମଧଅୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଲା ଚେତାବନୀ…
ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ସାମିଲ ନାହିଁ ।ଏହାର ଅର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିଛି ।
ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଦେଶ ଉପରୁ ଆମର ନଜର ହଟିଛଇ ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ପେହଲଘାମ ଆତଙ୍କୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀର ହାତ ରହିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନେକ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିୁଥିଲେ । ପାକର ଏହିଭଳି ଘୃଣ୍ଯ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଡୋଶୀ ରାଷଅଟକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି । ଗ୍ରେ ତାଲିକାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ଯକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପାକ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଚେତାଇ ଦେଇଚନ୍ତି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ନିରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଦ୍ରୋଜା ।