ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା!
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ୧୦ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାପା ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁଶି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । କାରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆର ବାପା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦରସହରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
କଲନ୍ଦରଗଢ଼ି ଗାଁର ମୋବିନ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ସେ ସୁଦେଶପୁର ଗାଁରେ ନିଜର ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସନା(୨୫)ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୧୦ ଦିନ ତଳେ ମୋବିନ ବାପା ହୋଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପୂରା ପରିବାର ଖୁଶିରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋବିନ୍ କିନ୍ତୁ ଖୁଶିି ନଥିଲେ । କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ରିଆଜଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ।
ସନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆର ବାପା ରିଆଜଦ୍ଦିନ(ନିଜ ବାପା) ବୋଲି ମୋବିନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା । ଶନିବାର ଏହି ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ପୁଅର ଅଭିଯୋଗକୁ ବାପା ରିଆଜଦ୍ଦିନ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବାପ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମୋବିନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ପତ୍ନୀ ସନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ।
ବାପା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୋବିନ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଘରର ଚଟାଣରେ ବୋହୂ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାପା ରିଆଜଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସନା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ମୃତହେଦ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୋବିନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।