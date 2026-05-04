ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ଐତିହାସିକ… ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କହିଲେ ଏମିତି
"ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ"।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କ୍ଷମତାର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ, ଅଭିନେତା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅଭିନେତା ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟିଭିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।
ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ, ଟିଭିକେ ୧୦୦ ଆସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସ୍ଲୋଗାନ “ବିଜୟ ଆସିବେ” ସତ୍ୟ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିଜୟର ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ବାପା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ.ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି।
ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ଏହି ବିଜୟକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଐତିହାସିକ। ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ।
କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ବିନା ଲଢ଼ିବା ଜିତିବାର ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ:
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ।
ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ କିଛି ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଭାଇ ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅର ସଫଳତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସର ନିଜସ୍ୱ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଏତେ ଦୃଢ଼ ଐତିହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି? କାରଣ କ୍ଷମତାର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଳ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଜନ ଆଧାର କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବେ। କିମ୍ବା ବରଂ – ସେମାନେ ନିଜେ ନୁହେଁ – କିନ୍ତୁ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ତାର ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।