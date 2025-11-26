ସଜା ହେଲା ଗାଡ଼ି, ସଜ ହେଲା ପୁଅ; ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ରେ ବାପା ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବରଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ

ସଜା ହେଲା ଗାଡ଼ି, ସଜ ହେଲା ପୁଅ; ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ରେ ବାପା ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ବରଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ
ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ରେ ବାପା ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ନିଜ ପୁଅର ବରଗାଡ଼ି । ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିବାହ ସିଜନ । ବାଜା-ଡିଜେ-ନାଚ ଏବଂ ଭୋଜିଭାତରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ବିବାହ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏମିତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ଏହି ଘଟଣାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ବେଲପବଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ପୁଅର ବରଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଖୁସିର ପରିବେଶ, ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ପୁଅକୁ ବାହା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲା ବାପା: ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁଅର ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାପା ବରଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡିଜେର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ରେ ନ ଜାଣିପାରି, ବରଗାଡ଼ିଟି ବାପା ଉପରେ ଚଢିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବେଲପଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡିଥିଲା ପରିବେଶ । ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଁଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି ।