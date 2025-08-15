ବୋହୁ ସହ ଶୋଇବାକୁ ଶଶୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାଗଳ, ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବୋହୁକୁ ଟେକିନେଲା ଆଉ ତା’ ପରେ…

ବୋହୁ ସହ ଶୋଇବାକୁ ଶଶୁର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାଗଳ, ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ବୋହୁକୁ ଟେକିନେଲା ଆଉ ତା’ ପରେ…
ବୋହୁ ଉପରେ ଶଶୁରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି । ବୋହୂକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଶଶୁର ଘଟେଇ ବସିଲା ଏ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ।
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ରାମଗଞ୍ଜମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଖରାପ ନଜର ତାଙ୍କ ବୋହୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋହୂ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିବସିଲେ।
ଘଟଣାଟି ରାମଗଞ୍ଜମଣ୍ଡି ସହରର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ। ବୋହୂଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ପୁଅ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରୁହନ୍ତି।
ଶାଶୁ ଖୈରାବାଦ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ। ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ନକରି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ, 55 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ୱଶୁର ସେନାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ବୋହୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ରୁହନ୍ତି। ବୋହୁ ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ।
ପୋଲିସ ଆଗରେ ବୋହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଥରୁମରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ।
ବୋହୂଙ୍କୁ ଏକା ପାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଠେଲି ଦେଇ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବୋହୁ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ।
ଏହା ପରେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରେ, ବୋହୂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ।
ବୋହୂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଆସିଲେ।
ପିଡୀତଙ୍କ କହିବା କଥା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରି ଏସଡିଏମଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏସଡିଏମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।